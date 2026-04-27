El hallazgo de 1,6 kilos de marihuana en una casa del barrio Managua, en Cipolletti, dejó al descubierto algo más que un simple cultivo: una estructura lista para el narcomenudeo, con droga preparada para salir a la calle y a metros de un jardín de infantes. El operativo de la Policía Federal terminó con una pareja imputada y una escena que expone, otra vez, cómo el negocio ilegal se instala en zonas sensibles.

La investigación arrancó a principios de marzo, cuando la Unidad Fiscal de General Roca ordenó verificar un dato concreto: en una vivienda del sector podría estar funcionando un cultivo de cannabis. A partir de ahí, la División Antidrogas Cipolletti desplegó tareas de campo, vigilancia y seguimiento. Con el paso de los días, la sospecha se transformó en certeza.

Sin embargo, lo que encontraron al irrumpir en la casa superó lo esperado. En el interior había seis plantas de marihuana de gran porte, de hasta dos metros de altura, y además un volumen significativo de cogollos ya procesados: 1,6 kilos listos para ser fraccionados y vendidos. Era producción con destino claro: la venta.

Pero el dato que más inquieta no está solo en la cantidad. El vivero de marihuana funcionaba a escasos metros de un jardín de infantes, en una zona donde circulan familias y chicos todos los días. Esa cercanía vuelve más crudo el escenario: el narcomenudeo no se esconde en lugares aislados, se infiltra en la vida cotidiana.

Además, durante el procedimiento se identificó a una pareja, un hombre argentino y una mujer chilena, que quedó imputada en la causa. Por ahora no trascendieron mayores detalles sobre su rol ni sobre posibles conexiones con otros puntos de venta, lo que abre interrogantes sobre si se trata de un eslabón aislado o parte de algo más amplio.

Por otro lado, el operativo deja en evidencia una modalidad que se repite: cultivos domiciliarios que, lejos de ser marginales, funcionan como pequeñas fábricas de droga listas para alimentar el circuito barrial. Sin grandes estructuras visibles, pero con capacidad suficiente para sostener la venta diaria.