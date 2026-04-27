Una violenta secuencia de ataques a tiros sacudió la zona norte de Cipolletti durante la madrugada del domingo, con episodios registrados en los barrios Anaí Mapu y 2 de Febrero que dejaron viviendas baleadas, una joven gravemente herida y un cuadro que, según surge de las actuaciones, responde a enfrentamientos entre grupos con vínculos en el narcomenudeo. La Policía de Río Negro realizó 4 allanamientos en simultáneo y secuestró un equipo de comunicación con la frecuencia de la fuerza, gran cantidad de teléfonos celulares, municipiones de distintos calibres, dos tumberas y marihuana.

El primer alerta llegó alrededor de la 1.40, cuando se denunció un ataque armado contra una vivienda de calle Chichinales al 1.600. Al menos cuatro disparos se efectuaron desde un vehículo en movimiento, uno dio en un perro pitbull y otros en un portón. El damnificado, en su testimonio, apuntó a personas con las que mantiene conflictos previos, en un contexto que no sería ajeno a disputas de este tipo. Aunque no quiso radicar ninguna denuncia.

Sin embargo, casi en simultáneo, la situación se amplificó. Minutos después, una mujer vinculada a ese mismo entorno, que había sido mencionada por la víctima del primer ataque, se comunicó con la Policía para denunciar que también estaban efectuando disparos contra su vivienda en el barrio 2 de Febrero. Según indicó, los atacantes se movilizaban en una moto e incluso habrían intentado ingresar al domicilio. Así, el episodio inicial comenzó a mostrar un patrón: respuestas inmediatas y ataques cruzados.

En ese marco, mientras el personal trabajaba en el lugar del primer hecho, se escucharon alrededor de diez detonaciones en las inmediaciones. Uno de los disparos impactó cerca de un móvil policial, lo que evidenció que los tiradores continuaban activos en la zona, incluso con presencia de efectivos.

A la par, otro llamado advirtió sobre un vehículo que circulaba por calle Río Negro realizando disparos al aire. Este dato refuerza la hipótesis de un escenario dinámico, con distintos focos activos en pocos minutos y con movimientos constantes de los involucrados.

El momento más crítico se registró a las 2.34, cuando una joven de 18 años ingresó al hospital con una herida de bala en la cabeza. El ataque ocurrió en el barrio Anaí Mapu, donde un grupo de hombres abrió fuego contra el Ford Fiesta en el que se desplazaba la hermana de la mujer del segundo hecho, junto a otras personas. La gravedad de la lesión marcó el punto más alto de la secuencia.

Asimismo, un elemento que se investiga con atención es que, según el relato de un familiar, uno de los involucrados en ese hecho se retiró del hospital con la intención de regresar al barrio. Este dato refuerza la hipótesis de enfrentamientos en curso entre grupos, donde los episodios no se agotan en un solo ataque, sino que pueden derivar en nuevas reacciones.

El análisis de los 17 teléfonos secuestrados servirá para reconstruir lo sucedido

Allanamientos en simultáneo

Los efectivos de la Comisaría 45° avanzaron en la recolección de testimonios y el trabajo de Gabinete de Criminalística, mientras se gestionaban medidas judiciales que se ejecutaron durante la mañana del domingo. Los resultados fueron positivos en todos los domicilios intervenidos. Se secuestraron armas, municiones de distintos calibres, droga, equipos de comunicación con frecuencia policial y más de 15 teléfonos celulares que ahora serán claves para reconstruir lo ocurrido.

Los procedimientos se realizaron entre las 10 y el mediodía en el barrio 2 de Febrero, incluyendo manzana W, calle Valcheta al 1600, sector Los Gorriones y calle 17 de Julio al 1600, con participación de personal policial, unidades especiales y el Grupo COER.

Los resultados fueron contundentes. En una vivienda del barrio 2 de Febrero se secuestraron 33 municiones calibre 9 mm, un estuche de arma de fuego, un equipo de comunicación tipo handy y siete teléfonos celulares, además de 10 cogollos de cannabis, lo que derivó en una imputación por infracción a la ley de drogas.

En calle Valcheta al 1600, los efectivos incautaron cuatro teléfonos celulares, mientras que en el sector Los Gorriones se sumaron tres dispositivos más, todos elementos fundamentales para el análisis de comunicaciones en el marco de la causa.

Por su parte, en calle 17 de Julio al 1600 se hallaron dos tumberas, un cartucho calibre 12 y tres teléfonos celulares, junto con marihuana. También en este caso se dio intervención por infracción a la ley 23.737.

Además, el trabajo policial se extendió al hospital local, donde se encontraba el Ford Fiesta baleado en Anaí Mapu. Criminalística secuestró un cargador de 9 milímetros con cinco balas y siete municiones adicionales, incorporando evidencia clave para la causa.

En total, el operativo permitió incautar: Dos tumberas, un cargador de 9 milímetros, 45 municiones (entre calibre 9 mm y calibre 12), 17 teléfonos celulares, 1 equipo de comunicación (handy) y marihuana.