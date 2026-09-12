La Policía de Río Negro secuestró seis cigarrillos de papel con una sustancia vegetal compatible con marihuana durante un procedimiento de control realizado en la Comisaría 17 de Lamarque. El hallazgo se produjo cuando una mujer intentaba ingresar al sector de visitas destinado a personas detenidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:15 de este viernes 11 de septiembre, en el marco de las requisas preventivas que se realizan de manera habitual sobre familiares y visitantes autorizados a ingresar al establecimiento policial.

Hallaron seis cigarrillos durante la requisa de ingreso

Durante la inspección del ingreso, efectivos de la Comisaría 17 detectaron en el bolsillo de una campera seis cigarrillos de papel armados, todos con filtro blanco y características compatibles con cannabis sativa.

Ante la situación, los uniformados procedieron al secuestro inmediato de los elementos encontrados y preservaron la evidencia para continuar con las actuaciones correspondientes. La intervención se produjo antes de que la visitante pudiera acceder al sector donde se encuentran alojadas las personas detenidas.

Parte de la evidencia secuestrada por la Policía de Río Negro durante la requisa a la mujer que inentó ingresar seis cigarrillos de marihuana a la comisaría - Foto: Policía de Río Negro

Intervino la Fiscalía Federal y la mujer fue imputada

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, que dispuso el secuestro de los cigarrillos y la imputación de la mujer por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Como parte de las medidas preventivas adoptadas tras el procedimiento, también se resolvió suspender temporalmente las visitas previstas para el resto de los internos.

Posteriormente, el personal policial realizó requisas complementarias en el sector de calabozos para descartar la presencia de otros elementos prohibidos. Según se informó, los controles no arrojaron novedades adicionales.

Refuerzan los controles para evitar el ingreso de sustancias prohibidas

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forma parte de los controles de rutina implementados en los establecimientos de detención para prevenir el ingreso de drogas, teléfonos celulares u otros elementos no autorizados.

La actuación permitió detectar la sustancia antes de que llegara al sector de alojamiento de los detenidos y derivó en una investigación judicial bajo jurisdicción federal.