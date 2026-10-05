Lo que arrancó con una cuenta de gomería que alguien decidió no pagar terminó bastante peor para el conductor de un Volkswagen Vento. El hombre salió de Casa de Piedra sin abonar el servicio, pero cuando los efectivos de Cuerpo de Seguridad Vial de Roca encontraron el auto sobre la Ruta 6 descubrieron que tenía pedido de secuestro desde septiembre de 2025, requerido por la Justicia de La Plata. El vehículo fue secuestrado y el conductor quedó imputado por encubrimiento.

La historia comenzó a las 13:52 del domingo. Desde Casa de Piedra, un hombre avisó a la Policía que el conductor del Vento se había retirado de una gomería sin pagar el servicio. No era una descripción demasiado complicada: marca, modelo, color y una dirección probable de circulación.

Con esa información, los efectivos quedaron atentos a las rutas de salida. Y la espera no fue demasiado larga. A las 14:28, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca encontró un vehículo con características coincidentes sobre la Ruta 6, a la altura de la Termoeléctrica.

El Vento era conducido por un joven de 22 años, domiciliado en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Los policías le solicitaron la documentación y apareció el primer dato que no cerraba: la cédula del automotor que presentó figuraba como no vigente. Pero había más. El conductor tampoco exhibió otra documentación del vehículo. Entonces los efectivos fueron un paso más allá y realizaron la consulta en los sistemas policiales para establecer qué había detrás de ese Vento.

Y ahí apareció la verdadera sorpresa del procedimiento. El dominio tenía un pedido de secuestro registrado desde el 30 de septiembre de 2025, requerido por la Fiscalía UFJ de La Plata. Es decir, el vehículo que había sido buscado inicialmente por un episodio ocurrido en una gomería de Casa de Piedra terminó apareciendo en los registros policiales como un auto requerido por la Justicia bonaerense.

La situación fue informada a la fiscal de turno quien dispuso el secuestro del Vento y la imputación del conductor por encubrimiento. El vehículo quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones.