Un hombre de 46 años terminó detenido durante la madrugada de este domingo en Allen luego de protagonizar un violento episodio en un local bailable de la ciudad. Según la investigación, fue retirado por el personal de seguridad tras ocasionar molestias dentro del establecimiento y, una vez en el exterior, reaccionó causando daños en el ingreso principal.

El hecho ocurrió en un local nocturno ubicado sobre calle Valle Encantado al 500. De acuerdo con la denuncia radicada por los responsables del establecimiento, el individuo se encontraba en aparente estado de ebriedad y había generado inconvenientes con otros concurrentes, situación que motivó su expulsión del lugar.

Sin embargo, lejos de retirarse, el hombre permaneció en las inmediaciones y poco después lanzó un elemento contundente contra el frente del comercio. El impacto provocó la rotura del ventanal de vidrio ubicado en la puerta principal de acceso y generó daños materiales en la fachada.

Tras cometer el ataque, el sospechoso intentó escapar de la escena, aunque fue perseguido y alcanzado a pocos metros del establecimiento. Personal de la Comisaría Sexta intervino rápidamente y procedió a su aprehensión.

La situación fue informada a la fiscal de turno, quien dispuso el inicio de una causa judicial por daños y ordenó que el acusado permaneciera alojado en la unidad policial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El episodio puso en evidencia los problemas que suelen registrarse durante las madrugadas en zonas de concentración de locales bailables, donde intervienen con frecuencia efectivos policiales y personal de seguridad privada.