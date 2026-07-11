Cómo fue el operativo para encontrar al criancero de Las Lajas y cuál es su estado de salud

Tras casi 24 hora de incertidumbre, el hallazgo del criancero Rubén Quiñiñir trajo alivio a la comunidad rural de Las Lajas y a todo el Norte neuquino. Luego de haber pasado la noche a la intemperie y de haber recibido la atención médica correspondiente, el hombre se recupera y está próximo a recibir el alta.

Cómo se había extraviado el criancero en la zona rural de Las Lajas

Quiñiñir había salido montado a un caballo y con un ladero desde el puesto Santa Soledad, ubicado a unos seis kilómetros de Las Lajas por la antigua Ruta Provincial 10. Se dirigía al puesto El Sauce, a unos 35 kilómetros de distancia. Sin embargo, con el paso de las horas, los animales regresaron solos. Nada se sabía de él.

Esa situación generó preocupación entre familiares y pobladores de la zona. Se montó un operativo de búsqueda con recorridas por caminos rurales y sectores cercanos al río Agrio.

El operativo que permitió hallar a Quiñiñir en buen estado de salud

El comisario inspector Eduardo Sierralta está a cargo de la Dirección de Seguridad del Pehuén. En diálogo con Mejor Informado indicó los pormenores que permitieron dar con Quiñiñir y brindarle la atención correspondiente.

Rubén Quiñiñir estaba mojado y con frío por haber dormido a la intemperie. Fue trasladado al hospital y quedó en observación - Foto: Neuquén en Noticias

"El criancero fue ubicado este sábado cerca de las 10:30 gracias a la participación de personal de la Comisaría 27, de la División Criminalística y de la División Montada de la Policía del Neuquén mientras se dirigían a hacer un nuevo rastrillaje por la Ruta Provincial 10. A unos 25 kilómetros de la Las Lajas se toparon con un Renault 9 color blanco. El conductor del vehículo aseguró que lo había encontrado en la zona del Cajón de Uribe", compartió Sierralta a este portal.

Con la ayuda del conductor, dieron con Quiñiñir. "El criancero relató que había pasado la noche bajo unos arbustos y que se tapó con unas mantas que había logrado soltar del caballo al momento de su caída", añadió el comisario inspector.

Trasladaron a Quiñiñir al hospital local

Si bien el estado general de Quiñiñir era bueno, el criancero fue trasladado al hospital de Las Lajas. "Le suministraron suero y quedó en observación. No presentaba lesiones ni alguna otra afección, pese a las bajas temperaturas que debió soporar. Seguramente pronto recibirá el alta", concluyó Sierralta.