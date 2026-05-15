Un importante choque entre un camión arenero y una camioneta obligó a desplegar un operativo policial y sanitario este viernes por la tarde sobre la Ruta Provincial 7, en cercanías del acceso al yacimiento Sierras Blancas.A raíz del impacto, en ese corredor clave para la conectividad con Vaca Muerta, hubo demoras en la zona de San Patricio del Chañar.

Producto del impacto, dos ocupantes de la camioneta fueron trasladados al hospital de San Patricio del Chañar y posteriormente la mujer debió ser derivada a un centro de salud de Neuquén para una atención de mayor complejidad.

Cómo fue el choque entre el camión arenero y la camioneta en Ruta 7

El siniestro ocurrió a la altura de la picada 21, cerca de San Patricio del Chañar y del sector conocido como Sierras Blancas. Por causas que aún se investigan, un camión perteneciente a la industria petrolera que transportaba arena impactó contra una camioneta Toyota Hilux en la que circulaba un matrimonio. Tras el choque, ambos vehículos quedaron atravesados sobre el asfalto, lo que provocó importantes demoras y complicaciones en el tránsito.

Demoras y circulación con precaución

Desde el lugar solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad debido a que parte de la calzada permanece obstruida. En el lugar trabajan los equipos del SIEN y personal de la Policía de la Provincia de Neuquén. Hasta el momento no se informó oficialmente si hay personas con heridas de gravedad.

Conductores que transitaban por el sector reportaron largas filas y circulación lenta en ambos sentidos. Piden extremar las precauciones.

Cómo se desencadenó el choque en Ruta Provincial 7 de este viernes

Las autoridades buscan determinar cómo se produjo el impacto y si influyeron las condiciones de circulación o la intensa presencia de tránsito pesado habitual en la zona.