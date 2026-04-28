Un accidente vial se registró en la tarde de este lunes en la localidad de Mallín Ahogado, sobre la Ruta 86, a unos 15 kilómetros de El Bolsón cuando dos vehículos protagonizaron un choque que dejó como saldo a una mujer hospitalizada.

Desde el cuartel de Bomberos se informó que, tras recibir el aviso, se dispuso el envío inmediato de una unidad de rescate hacia el lugar del siniestro. Al arribar, constataron que ya se encontraban trabajando equipos del hospital y efectivos policiales, coordinando las primeras intervenciones.

El hecho involucró a un Volkswagen Gol Country y una camioneta Jeep Limited, en un impacto que derivó en la asistencia inmediata de los ocupantes. Según precisaron fuentes oficiales, la conductora del vehículo de menor porte fue trasladada en ambulancia al hospital con golpes en la zona de la columna.

En paralelo, se indicó que la camioneta circulaba con un carro cargado de madera, el cual terminó despistando tras el choque. Las actuaciones permitieron establecer que ambos conductores son oriundos de la zona de Mallín Ahogado.

En el operativo trabajaron de manera conjunta personal del hospital, efectivos policiales, agentes de seguridad vial y dos dotaciones de bomberos. Una de las unidades que participó en la emergencia había regresado recientemente de una capacitación en Bariloche y se encontraba ingresando a la localidad en el móvil de logística. El operativo se extendió hasta asegurar la zona y asistir a los involucrados. Las autoridades insistieron en pedirle a los automovilistas extremar precauciones en los caminos de la región.