Un accidente de tránsito se registró este domingo alrededor de las 19 horas sobre la Ruta Nacional 40 norte, a la altura de Cascada de la Virgen, en cercanías de El Bolsón. El aviso ingresó a través del 911 y motivó el despacho inmediato de una unidad de rescate y personal del destacamento de Mallín, que acudieron al lugar junto a equipos de salud y fuerzas de seguridad.

Al arribar, los intervinientes constataron un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Peugeot 206. En el vehículo de menor porte, una de las personas que viajaba como acompañante se encontraba atrapada en el habitáculo, lo que obligó a desplegar un operativo especial de rescate.

En el lugar trabajaron de manera coordinada los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal del hospital, Policía, Gendarmería, personal de la Delegación Criminalística y Seguridad Vial, quienes dispusieron el corte preventivo de la Ruta 40 para garantizar la seguridad y permitir las tareas de asistencia.

Dos ocupantes, uno de la camioneta Toyota Hilux y otro del Peugeot, fueron trasladados al hospital local con politraumatismos

Tras varios minutos de trabajo, el equipo de rescate logró extraer al ocupante del Peugeot 206, que fue trasladado al hospital con politraumatismos. En la misma intervención, otro de los ocupantes de la Toyota Hilux también fue derivado al centro de salud para su evaluación médica.

El operativo se extendió durante varias horas y generó demoras en el tránsito de la Ruta 40 norte, una de las vías más utilizadas en la región. La rápida intervención de los equipos permitió controlar la emergencia y garantizar la atención médica de los heridos.