Durante la madrugada de este sábado, la Policía de Neuquén desplegó un amplio operativo de identificación de personas y control vehicular en el sector de Isla 132 y el Paseo Costero de Neuquén capital, que terminó con el secuestro de 127 vehículos, en su mayoría motocicletas.

El dispositivo se llevó adelante entre las 2 y las 8 de la mañana, luego de que las autoridades tomaran conocimiento de una convocatoria realizada a través de redes sociales para concretar una concentración masiva de motociclistas en ese sector de la ciudad.

Maniobras riesgosas y controles de alcoholemia

De acuerdo con la información oficial, durante la concentración algunos motociclistas realizaban maniobras riesgosas, circulaban a alta velocidad y utilizaban escapes libres, generando situaciones de peligro y molestias para quienes se encontraban en el lugar.

En el marco de los controles se detectaron distintas irregularidades en la documentación de los vehículos, además de casos en los que los conductores arrojaron resultado positivo en los test de alcoholemia.

Ante estas situaciones, los efectivos procedieron al secuestro de los rodados involucrados.

Personal de la Policía del Neuquén durante el operativo realizado cerca de las letras corpóreas del Paseo Costero - Foto: Policía del Neuquén

Qué divisiones participaron del operativo

El procedimiento contó con la intervención de distintas unidades policiales y personal municipal.

Participaron efectivos de la División Motorizada de Seguridad (DEMOSE), División Seguridad Operativa y Bancaria DEMOSE y División Operativa DEMOSE, además de agentes de la Comisaría Segunda y la Comisaría 19°.

También formó parte del operativo personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Neuquén, encargado de colaborar con los controles vehiculares.