Un vuelco en una calle donde todos creen que nada puede pasar

La mañana en el alto neuquino se vio sacudida por una escena que por minutos paralizó la esquina de Irigoyen e Islas Malvinas. Un Renault Sandero que funciona como Uber circulaba a alta velocidad, perdió el control, chocó contra una camioneta estacionada y terminó volcado en plena calle, con las ruedas hacia arriba.

El impacto fue tan fuerte que la Renault Duster que estaba estacionada terminó desplazada varios metros y golpeó a un Chevrolet Prisma que estaba delante.

Fue en una esquina donde no suelen ocurrir choques violentos. Fotos: Prima Multimedios

Todo ocurrió en una zona de tránsito permanente, cerca del policlínico ADOS y en un horario donde circulan peatones, autos y trabajadores que se mueven hacia el centro de la ciudad.

“Es una locura que haya un vuelco de este tipo en una calle”

Según informó el móvil de AM550 a "La mañana es de la primera" desde el lugar, el conductor es un hombre de unos 50 años que sufrió solo raspones en el rostro y permaneció consciente tras el siniestro.

“El auto iba por Irigoyen a alta velocidad, perdió el control y volcó”, relató el periodista Juan Pablo Andréz desde el móvil de la radio.

El auto quedó con las ruedas hacia arriba y el conductor no sufrió heridas de consideración. Fotos: Prima Multimedios

La dueña de la camioneta dañada contó que el conductor dijo que había tenido “inconvenientes con los pedales” y que al intentar maniobrar perdió el control.

“Lo más peligroso es si alguien venía caminando, es una locura que haya un vuelco de este tipo en una calle”, expresó la mujer en diálogo con AM550.

Otros dos autos terminaron con daños importantes. Fotos: Prima Multimedios

El impacto movió una camioneta y destruyó otro auto

La secuencia dejó daños importantes en los tres vehículos involucrados. La Duster sufrió la rotura de una rueda trasera y, por el golpe y la inercia, avanzó contra el Chevrolet Prisma, que terminó con el baúl destruido.

“Fue al que más tocó”, explicó la propietaria de la camioneta sobre el impacto inicial.

El auto que volcó quedó completamente dado vuelta sobre la calzada, una imagen que llamó la atención de quienes pasaban por el lugar y que rápidamente generó demoras y presencia policial en la zona.

Hubo caos y congestión vehicular. Fotos: Prima Multimedios

“Siempre dejo la camioneta acá”

La mujer contó que suele estacionar en ese lugar porque se trata de una zona tranquila y que nunca había visto algo similar.

“Siempre dejo la camioneta acá, es súper tranquilo, rarísimo esto, además en subida que alguien venga a mucha velocidad”, señaló.

También indicó que el conductor circulaba solo y que, según le comentaron en el lugar, trabajaría como Uber y había dejado a una pasajera pocos metros antes del vuelco.

Aunque no hubo heridos graves, el episodio volvió a poner en discusión la velocidad con la que algunos conductores atraviesan calles céntricas de Neuquén, incluso en sectores donde cualquier error puede terminar en una tragedia.