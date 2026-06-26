Tal como había publicado más temprano Mejor Informado, esta mañana se registró un siniestro vial en el que un camión volcó sobre la Ruta Provincial 13 a raíz de la presencia de hielo negro sobre la calzada. Gracias a un operativo, que involucró a distintos actores, los Bomberos Voluntarios lograron rescatar al conductor que había quedado atrapado en el habitáculo.

El operativo de emergencia para rescatar al conductor del camión volcado cerca de Villa Pehuenia

El siniestro vial se registró durante la mañana de este jueves 25 sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del arroyo Ailin Co. Allí, un camión de la empresa Chediack, que transportaba material destinado a la obra de la Ruta Provincial 11, volcó tras perder el control sobre la calzada afectada por la presencia de hielo negro.

Antonio Catalán es el segundo jefe de Cuerpo Activo de la Central N° 20 del cuartel de Bomberos Voluntarios Héroes de Malvinas de Villa Pehuenia-Moquehue. En diálogo con Mejor Informado explicó que a raíz del vuelco, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que se desplegó un operativo de emergencia para su rescate.

Así se veía el cambión volcado desde el drone - Foto: Bomberos Voluntarios Villa Pehuenia - Moquehue

En el lugar trabajaron de manera conjunta integrantes de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia-Moquehue, personal del centro de salud, Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Defensa Civil.

Una vez liberado del habitáculo, el conductor del camión fue trasladado al centro de salud local para su evaluación médica, donde permanece en observación. Según la información preliminar, a la que accedió este portal, el chofer presentó golpes producto del vuelco, pero no tuvo lesiones de gravedad.

Durante el operativo de remoción del cambión volcado, el tramo de la Ruta Provincial 13 permaneció cortado - Foto: Bomberos Voluntarios Villa Pehuenia - Moquehue

Posteriormente, dos máquinas pertenecientes a la empresa Chediack intervinieron para retirar el camión del lugar. Tras las tareas de remoción y limpieza de restos de vidrios y demás elementos que habían quedado dispersos sobre la calzada, la ruta fue rehabilitada para la circulación.

Prevención al circular ante la presencia de hielo negro

Como en otros siniestros viales de este tipo, las autoridades alertan a la población a que conduzcan con precaución ante la presencia de hielo negro o acumulación de nieve sobre la calzada. Recomiendan a quienes transiten por rutas de montaña extremar las medidas durante la temporada de invierno donde las bajas temperaturas propician condiciones para este tipo de acumulación de hielo.