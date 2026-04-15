Este martes por la mañana se registró un siniestro vial en Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2096, donde un vehículo protagonizó un vuelco por causas que aún se investigan.

El hecho ocurrió cerca de las 11:19, momento en que los equipos de emergencia arribaron al lugar y corroboraron la presencia de un único ocupante, quien ya se encontraba siendo asistido por personal de salud.

Según el parte oficial, se realizó un reconocimiento primario y secundario de la zona, descartando la existencia de otras víctimas en el área.

Posteriormente los rescatistas llevaron adelante tareas de prevención y seguridad sobre el vehículo, incluyendo la desconexión de la batería y el control de posibles riesgos, con el objetivo de evitar mayores complicaciones durante la intervención.

Trabajaron de manera coordinada personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz, efectivos de la Comisaría 28° y agentes de Parques Nacionales.

La persona herida fue atendida en el lugar y adelantaron que evaluaban su traslado para una mejor atención médica. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación y no se conoce si hubo otro auto involucrado.