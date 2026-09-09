Una fuga de amoníaco en el frigorífico Rotter, ubicado en el Parque Industrial de Villa Regina, obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos Voluntarios que se extendió durante dos horas y terminó con un efectivo hospitalizado tras sufrir una quemadura en una de sus muñecas. El gas escapó a alta presión durante tareas de mantenimiento, generó alarma entre vecinos del barrio La Unión y obligó a restringir los accesos a la zona mientras los rescatistas trabajaban con trajes especiales para controlar la pérdida.

La emergencia comenzó minutos antes del mediodía. A las 11:55, el cuartel de Bomberos Voluntarios recibió el aviso sobre una fuga de amoníaco en las instalaciones del frigorífico y hacia allí salió una dotación con siete bomberos. Pero la magnitud de la situación hizo necesario reforzar el operativo y, aproximadamente media hora después, llegaron otros seis efectivos.

Según explicó Nicolás Bisconti, jefe del cuartel reginense, el escape se produjo mientras personal de la empresa realizaba tareas de mantenimiento sobre un recuperador de amoníaco. En medio de esos trabajos se rompió una válvula y comenzó la pérdida del gas.

A partir de ese momento, los bomberos debieron ingresar utilizando equipos especiales y respiración autónoma. La primera maniobra consistió en colocar un tapón para detener la salida del amoníaco. Luego, cuando llegó el momento de retirar ese elemento y colocar una nueva válvula, se produjo el momento más delicado del operativo.

El amoníaco salió a alta presión y alcanzó a uno de los bomberos. El gas logró filtrarse por una zona del traje de protección, entre el guante y el equipo, y terminó provocándole una quemadura en la muñeca.

El efectivo inicialmente no habría advertido la gravedad de la lesión. Sin embargo, cuando se retiró el equipo para ventilarse, se observó que la zona estaba completamente enrojecida y comenzaron a aparecer ampollas. Fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde quedó internado, estable, sin dolor y a la espera de la evaluación de un cirujano para determinar la profundidad de la quemadura.

El resto del personal que participó del operativo no registraba lesiones informadas. La intervención, sin embargo, expuso de manera concreta el nivel de riesgo al que se enfrentaron los bomberos: no se trataba simplemente de cerrar una válvula, sino de ingresar a una zona contaminada para trabajar sobre una pérdida de un producto utilizado en sistemas de refrigeración industrial.

Mientras tanto, el fuerte olor comenzó a sentirse en las inmediaciones y generó preocupación en el barrio La Unión. Los vecinos fueron alertados ante la posibilidad de una evacuación y, según testimonios recogidos en el lugar, permanecieron dentro de sus viviendas con puertas y ventanas cerradas. Finalmente, la evacuación no fue necesaria.

Además, personal de Tránsito y Protección Civil intervino para restringir la circulación. Los accesos por Bartolo Pasín y Alejandro Cavasín fueron cortados durante el operativo, impidiendo temporalmente el ingreso y egreso del barrio. La medida buscó mantener despejada la zona mientras los bomberos trabajaban sobre la fuga.

La peligrosidad del amoníaco

El amoníaco es una sustancia utilizada habitualmente en sistemas de refrigeración industrial, entre ellos los que permiten mantener bajas temperaturas en cámaras frigoríficas y establecimientos vinculados al almacenamiento y empaque de frutas.

Su peligrosidad está vinculada, entre otros factores, a su capacidad irritante y corrosiva. Una exposición puede afectar especialmente los ojos, la piel y las vías respiratorias, con consecuencias que dependen de la concentración y del tiempo de exposición. En situaciones de mayor concentración, puede provocar dificultades respiratorias y lesiones severas.

Por eso, cuando se produce una pérdida importante, el trabajo no puede realizarse como una intervención convencional. Los bomberos deben utilizar trajes de protección química y equipos de respiración autónoma para ingresar al área afectada y controlar la fuente del escape.