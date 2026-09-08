Una mujer que había llegado al Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca para visitar a un preso y fue descubierta durante la requisa con un envoltorio que contenía 60 gramos de marihuana escondido en su ropa interior. La empleada penitenciaria detectó un bulto considerable en la bombacha y, al solicitarle que se quitara la prenda para verificar qué llevaba, encontró el paquete de nylon negro con la droga.

El episodio ocurrió ayer y tuvo como escenario el sector destinado a las requisas de las visitas. La mujer había ingresado a la unidad penitenciaria para encontrarse con un recluso oriundo de Regina, quien permanece detenido por una causa vinculada a un violento robo ocurrido en 2024.

Todo parecía desarrollarse dentro de los controles habituales hasta que llegó el momento de la requisa. Allí, una empleada penitenciaria advirtió algo que no pasó inadvertido: un bulto extraño y considerable dentro de la ropa interior de la visitante.

Ante la sospecha, la agente le pidió que mostrara qué llevaba. Fue entonces cuando la mujer se quitó la bombacha y quedó al descubierto el motivo del voluminoso paquete que había llamado la atención durante el control.

Dentro de la prenda había un envoltorio colocado en una bolsa de nylon negra. La situación fue comunicada inmediatamente al personal superior y se activó el procedimiento correspondiente para determinar qué contenía el paquete.

Minutos después, personal jerárquico se presentó en el sector y, en presencia de la visitante, se procedió a abrir el envoltorio. En su interior apareció una sustancia vegetal de color verde, que quedó inmediatamente bajo resguardo.

Pero faltaba confirmar de qué se trataba. Por eso se realizó el narcotest correspondiente y el resultado fue contundente: positivo para marihuana. El pesaje, además, estableció que se trataba de 60 gramos.

La droga fue secuestrada y se labraron las actuaciones correspondientes, con intervención de las áreas encargadas de este tipo de procedimientos.

Además, la mujer recibió una consecuencia inmediata dentro del régimen penitenciario: quedó suspendida para ingresar al establecimiento durante 60 días corridos, ya que el acta señala que se trataba de una persona reincidente.