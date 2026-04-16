Se activó una nueva ola de empleo en Catriel y no pasa desapercibida. El Servicio de Empleo Rionegrino lanzó una convocatoria para cubrir una batería de puestos vinculados al proyecto Duplicar Norte, una de las obras energéticas que empieza a mover fuerte la economía regional.

La lista es amplia y apunta directo a perfiles técnicos y operativos: desde soldadores especializados hasta operadores de maquinaria pesada, pasando por choferes con experiencia y personal para tareas específicas en obra. La demanda no es menor y refleja el ritmo que empieza a tomar el proyecto.

Detrás de la convocatoria hay una señal clara: los grandes desarrollos energéticos empiezan a traducirse en trabajo concreto. El movimiento ya se siente en la zona y genera expectativa en quienes buscan una oportunidad laboral en un contexto que no siempre ofrece este tipo de chances.

Para postularse, los interesados deben cargar su currículum en la plataforma oficial del SER, que centraliza la búsqueda y busca ordenar el acceso a los puestos disponibles.

Desde el área de Trabajo remarcan que el objetivo es que los empleos queden en manos de trabajadores rionegrinos, articulando con empresas y sindicatos para que el impacto de estas obras no se diluya y llegue a la comunidad.

El proyecto Duplicar Norte forma parte del engranaje energético que se está consolidando en la provincia. Para postularse, los interesados pueden ingresar a:

https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser.