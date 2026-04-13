La Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo en el Alto Valle para dar con el paradero de Lucas Emanuel Lozada, de 38 años, quien se evadió este sábado de la comisaría Sexta de Allen, donde permanecía detenido en el contexto de una causa por desobediencia judicial y amenazas.

Tras la fuga se activó el operativo de búsqueda. Lozada debía permanecer bajo custodia hasta el próximo 20 de abril, fecha en la que estaba previsto el inicio de su juicio oral y público. La evasión generó alarma y derivó en un despliegue de búsqueda con participación de distintas unidades policiales de la región.

Fuentes oficiales confirmaron que la Fiscalía de turno de Roca intervino en el caso y coordina las medidas judiciales para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la fuga. En paralelo, la fuerza de seguridad intensificó los controles y rastrillajes en distintos puntos del Alto Valle, con el objetivo de lograr la recaptura del evadido.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita dar con su paradero. Quienes puedan brindar datos relevantes pueden comunicarse con la comisaría Sexta de Allen o a través de la línea de emergencias 911.

El operativo se extiende por rutas, accesos y sectores urbanos, con presencia de móviles y efectivos en puntos estratégicos. La Policía destacó que se trata de una investigación en curso y que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

La fuerza provincial mantiene activa la búsqueda y asegura que se informará oficialmente sobre cualquier avance en la investigación.