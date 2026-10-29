W.A.U., imputado por el homicidio de Mauricio Adán Isla, ocurrido en Centenario, pasó de cumplir prisión domiciliaria a quedar en prisión preventiva por cuatro meses, luego de romper el dispositivo de monitoreo y escapar. Tras una investigación, la Policía de Neuquén lo encontró el miércoles 28 de octubre en una vivienda del oeste de la capital provincial, donde fue detenido durante un allanamiento.

Ese mismo día, en una audiencia judicial, la fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Jávega solicitaron que el acusado quedara detenido bajo prisión preventiva. El pedido fue avalado por el juez de garantías Juan Guaita, quien consideró procedente la medida ante el incremento del riesgo de fuga demostrado por el incumplimiento del arresto domiciliario.

La fiscalía argumentó que la fuga incrementó el riesgo de que volviera a evadir a la Justicia.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el imputado se encontraba en rebeldía y tenía vigente una orden de captura al momento de ser localizado. La ruptura del dispositivo electrónico y la posterior fuga fueron los principales argumentos para solicitar que permaneciera detenido en una unidad penitenciaria.

El juez Guaita hizo lugar al planteo de la fiscalía, dejó sin efecto la declaración de rebeldía y ordenó la prisión preventiva por cuatro meses. Además, autorizó reanudar y extender por 45 días el plazo de la investigación penal preparatoria. La medida busca asegurar que el acusado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por el homicidio.

La causa por el homicidio de Mauricio Adán Isla

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió el 6 de octubre de 2025, entre las 00 y las 00.20, en inmediaciones de la Peatonal 4 y calle Nicaragua al 400, en la ciudad de Centenario.

La investigación sostiene que Isla llegó al lugar y se produjo un altercado. Ante esa situación, W.A.U. y otra de las involucradas habrían convocado, mediante mensajes de WhatsApp, a otras personas para que acudieran armadas y atacaran a la víctima.

W.A.U. estaba bajo arresto domiciliario y tenía una orden de captura vigente cuando fue encontrado en un allanamiento.

De acuerdo con la acusación fiscal, cuando el grupo llegó, persiguió a Isla hasta acorralarlo en la vía pública. Allí lo golpearon con puños y patadas y le provocaron 11 heridas con un arma blanca, lesiones que finalmente causaron su muerte.

Por este homicidio, cuatro personas fueron condenadas el pasado 9 de octubre mediante un procedimiento abreviado, con penas de entre 10 y 23 años de prisión efectiva.

La situación procesal de W.A.U. es diferente a la de las cuatro personas ya condenadas. El hombre permanece imputado por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de partícipe necesario, según los artículos 80, inciso 6, y 45 del Código Penal.

Con la prisión preventiva dispuesta por cuatro meses, el acusado continuará detenido mientras la fiscalía avanza con las medidas pendientes para esclarecer su participación en el crimen de Mauricio Adán Isla.