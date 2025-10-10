Tres detenidos por el crimen de Adán Isla: su madre pide no callar la verdad

La investigación por el asesinato de Mauricio Adán Isla, el joven malabarista de 26 años apuñalado el pasado fin de semana en las peatonales de Centenario, tuvo avances significativos en las últimas horas. Dos hombres de 29 y 31 años, domiciliados en el barrio Bella Vista, se entregaron voluntariamente ante las autoridades y quedaron detenidos. Con ellos, ya son tres los arrestados por el hecho, luego de que el lunes una mujer fuera capturada durante un allanamiento tras intentar darse a la fuga.

Según confirmaron fuentes judiciales a Centenario Digital, el caso estaría próximo a esclarecerse, aunque se investiga la posible participación de al menos otras dos personas en el ataque grupal ocurrido pasadas la medianoche del domingo en la peatonal 4. Isla fue herido de dos puñaladas y, al intentar huir hacia la calle Nicaragua, cayó desplomado. Aunque fue asistido, falleció en el Hospital Castro Rendón a causa de la gravedad de las lesiones.

La comunidad manifestó su conmoción por el crimen, y fueron claves los testimonios de vecinos que escucharon gritos durante el ataque. Sin embargo, el arma blanca utilizada aún no ha sido hallada.

En medio del dolor, la madre del joven, Mirta Lobos, publicó una carta abierta en redes sociales en la que pidió justicia: “Soy la mamá de Adán Isla, un joven que hoy no está físicamente conmigo, pero que sigue muy vivo en el amor y en el recuerdo de quienes lo conocimos y lo amamos”, expresó.

Lobos señaló que se difundieron informaciones que “dañan profundamente su memoria y el bienestar de mi familia”. Afirmó que algunos medios “han hablado de mi hijo sin respeto, sin justicia, sin humanidad”, y que mientras el nombre de su hijo era expuesto, el de los responsables del crimen era silenciado.

“Mi hijo no puede hablar, pero yo sí puedo hacerlo por él. Les pido a quienes informan, que lo hagan con responsabilidad. Detrás de cada nombre hay una historia, una familia. Lo mínimo que merecemos es el respeto y la verdad”, reclamó en su escrito.

La mujer también apuntó contra los responsables del asesinato, asegurando que “hoy hay 3 detenidos, pero todos sabemos que fueron más de 5”. Además, denunció que los agresores tienen antecedentes. “No callen lo que realmente ocurrió. No oculten los antecedentes de quienes fueron parte de su muerte”, exigió.

Respecto a su hijo, Mirta lo describió como “un ser bohemio, un malabarista con sueños, con familia, con amor”, y pidió que se respete su memoria: “Mi hijo no fue un delincuente. Tomen cinco minutos y miren su Facebook, su muro, y se darán cuenta por quiénes luchó siempre y qué clase de persona era”.

Mientras tanto, desde el Ministerio Público Fiscal se espera la formulación de cargos en las próximas horas. La causa continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.