Uno de los condenados por el homicidio de Mauricio Adán Isla, ocurrido en Centenario, fue detenido este miércoles 28 de octubre en el oeste de Neuquén capital, luego de haberse fugado de la prisión domiciliaria que cumplía. El sospechoso había cortado la pulsera electrónica que permitía monitorear sus movimientos y tenía una orden de rebeldía y captura vigente.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén. La investigación se inició el 26 de septiembre, a partir de un requerimiento de la fiscal de Homicidios, Lorena Juárez, quien solicitó localizar al hombre después de que se perdiera su rastro tras la interrupción del dispositivo electrónico.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el prófugo podría estar oculto en una vivienda del oeste de la capital provincial. Con esa información, gestionaron una orden judicial de allanamiento que fue ejecutada. Durante el operativo, los policías encontraron al hombre y concretaron su detención sin que ofreciera resistencia.

La situación judicial tras la detención

Luego del procedimiento, la fiscal Lorena Juárez dispuso que se realizaran los trámites correspondientes y que el detenido permaneciera privado de su libertad hasta comparecer en una audiencia de revisión de medidas.

El hombre estaba involucrado en la causa por el homicidio de Mauricio Adán Isla, ocurrido el 6 de octubre de 2025 en Centenario. Por ese crimen, cuatro personas fueron condenadas en el marco de un acuerdo de procedimiento abreviado homologado por un tribunal colegiado de Neuquén.

En una audiencia realizada el 8 de octubre, se establecieron penas de 23 años de prisión para Catherine Guadalupe Gualmes y Alexis Enrique Martirena, mientras que Matías Ezequiel Farías y Priscila Yamila Rodríguez recibieron condenas de 10 años. Los cuatro fueron declarados coautores de homicidio simple, una calificación legal distinta de la acusación inicial por homicidio agravado.

Tras la homologación de las condenas, el tribunal dispuso extender por dos meses las medidas cautelares que cumplían los involucrados, entre ellas la prisión preventiva y la detención domiciliaria, mientras se avanzaba hacia la etapa de ejecución de las penas.

La detención concretada este miércoles permitirá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes respecto del hombre que había interrumpido el monitoreo electrónico y cuyo paradero era desconocido. La causa continúa bajo intervención de la fiscalía de Homicidios.