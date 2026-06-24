Con la premisa de que las provincias compiten entre sí para atraer inversiones, el gobernador Alberto Weretilneck presentó este miércoles en Cipolletti las principales herramientas que Río Negro puso en marcha para consolidar su crecimiento industrial. Lo hizo durante la apertura del Nodo APIA Río Negro 2026, un encuentro que reúne a empresarios, desarrolladores, especialistas y representantes del sector público de distintos puntos del país.

Cómo es el Nodo APIA Río Negro 2026

La actividad se desarrolla en el Centro de Exposiciones y Artes Roberto Abel bajo el lema “Industria, sostenibilidad y desarrollo conectados al futuro". Durante la jornada se analizan alternativas de financiamiento, infraestructura, logística, eficiencia energética y promoción económica para fortalecer el entramado productivo provincial.

Ante los asistentes, Weretilneck sostuvo que la competencia entre provincias por captar inversiones es una realidad que obliga a modernizar normativas y agilizar procesos. “Las provincias que no adecuen su legislación y su funcionamiento se van a retrasar”, afirmó. En ese contexto, destacó que Río Negro construyó una estrategia que combina planificación provincial, ordenamiento municipal y participación del sector privado para desarrollar nuevas áreas industriales.

El mandatario repasó algunas de las medidas que forman parte de ese esquema, entre ellas la nueva ley de áreas industriales, el reempadronamiento de parques municipales y los incentivos para desarrollos privados. También destacó la Ley de Promoción Económica, que contempla beneficios impositivos, la creación de una ventanilla única a través de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN) y el respaldo financiero del Fondo de Garantías (FOGARIO).

Como anfitrión del encuentro, el intendente Rodrigo Buteler destacó la articulación entre Provincia y municipios para generar condiciones que favorezcan la radicación de empresas. Recordó que Cipolletti cuenta con un parque industrial histórico de 120 hectáreas, donde funcionan más de cien firmas, y remarcó que actualmente hay cinco parques industriales privados en desarrollo dentro de la ciudad.

La secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, aseguró que los proyectos energéticos, portuarios, turísticos y mineros que avanzan en distintas regiones de Río Negro generarán una creciente demanda de infraestructura y servicios. Según explicó, los parques industriales tendrán un rol clave para acompañar esa expansión productiva en todo el territorio provincial.

Por su parte, la secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, María Soledad Ponce, señaló que el encuentro marca el cierre de un ciclo de capacitaciones junto a equipos técnicos municipales. En tanto, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, destacó que Río Negro se ubica entre las provincias con mayor cantidad y mejor calidad de parques industriales del país, un dato que refleja el crecimiento que el sector viene mostrando en los últimos años.