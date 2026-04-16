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Jueves 16 de Abril, Neuquén, Argentina
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Animales sueltos

Intentó esquivar a un zorro y terminó volcando en Ruta 40: graves daños materiales

Afortunadamente el ocupante no resultó herido aunque el auto resultó con graves daños materiales. Preocupa la cantidad de accidentes que involucran animales sueltos.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 13:45
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Otra vez se registró un violento vuelco ocurrido el miércoles por la noche, cuando un auto volcó tras intentar esquivar a un zorro que se le cruzó en medio de la Ruta 40.

El siniestro se registró minutos antes de las 22, a pocos metros del ingreso al Aeropuerto Aviador Carlos Campos. Según la información recabada, una camioneta marca Hyundai, conducida por un hombre, terminó volcando tras un intento de maniobra evasiva.

La aparición repentina del zorro provocó que el conductor intente esquivarlo, aunque en esa acción terminó volcando en la banquina, a metros del ingreso al cementerio parque Rumalhue.

Detallaron que el rodado sufrió importantes daños materiales producto del impacto pero afortunadamente el conductor salió por sus propios medios y no presentaba heridas de gravedad.

Tras el aviso a las autoridades, personal policial, bomberos y una ambulancia con profesionales de salud acudieron rápidamente para asistir al conductor y asegurar la zona.

El hecho vuelve a preocupar por la cantidad de siniestros con animales ocurridos en las últimas semanas. La escasa iluminación y la sorpresa que genera la aparición de fauna en la calzada suelen derivar en graves accidenes.

 

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