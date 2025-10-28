En un operativo de control realizado sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional Nº 3, la Gendarmería Nacional requisó un colectivo de larga distancia y descubrió la presencia de tres lagartos exóticos dentro de una encomienda.

Los efectivos detectaron una caja proveniente del barrio porteño de Retiro con destino a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Al someterla a un escáner portátil, observaron imágenes orgánicas que evidenciaban botellas con pequeños reptiles en su interior.

Procedimientos de gendarmería

Tras abrir las botellas en presencia de testigos, constataron que contenían tres lagartos Gecko Cacero Tropical, una especie originaria de África. Estos serán entregados a la Fauna Regional de San Antonio Oeste, en Río Negro, para su cuidado y preservación.

En otro procedimiento, Gendarmería detuvo un vehículo particular que circulaba desde Viedma hacia Puerto Madryn. En el baúl hallaron 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de marihuana, sustancias que fueron incautadas.

Asimismo, en un tercer control, fue interceptado un automóvil que viajaba desde Catriló hacia Comodoro Rivadavia. En su interior encontraron ocultos más de 66 millones de pesos argentinos sin documentación que avale su procedencia legal.

Estas acciones forman parte de los controles rutinarios realizados para combatir el tráfico ilegal de fauna, drogas y dinero no declarado en rutas nacionales, asegurando el cumplimiento de la ley y la protección del ambiente y la economía regional.