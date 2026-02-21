Una nena de 11 años fue baleada en la cabeza este viernes por la tarde en la zona de Barrio Nuevo, en General Roca. La menor permanece internada en terapia intensiva y su estado es grave.

El hecho ocurrió durante un tiroteo registrado en inmediaciones de las calles Cardenales y Perito Moreno, en la zona norte de la ciudad. Según los primeros datos, los disparos estaban dirigidos contra otra persona y la niña resultó herida de manera accidental.

De acuerdo a la investigación, en la vivienda había otros adolescentes cuando comenzaron a escucharse las detonaciones. Al salir hacia la puerta de ingreso, la nena recibió el impacto del proyectil.

En el mismo episodio, según informó ANRoca, una hermana de la menor también fue alcanzada por un disparo en un brazo, aunque la lesión fue leve y no requirió internación y recibió asistencia médica en el domicilio.

En el lugar del ataque se hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros y al menos cuatro impactos en la puerta de la casa. Personal de Criminalística realizó peritajes y se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Las primeras averiguaciones indican que los disparos fueron efectuados desde un vehículo blanco que pasó por el lugar y se dio a la fuga. La Fiscalía interviene en la causa y la Policía mantiene un intenso operativo para dar con los responsables.