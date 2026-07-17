Robó en una vivienda en Neuquén, compró con la tarjeta de la víctima y las cámaras lo delataron

Este lunes, en la previa de la semifinal que España le ganó con autoridad a Francia 2-0, una familia del barrio Jardines del Rey de la ciudad de Neuquén, fue víctima de una entradera. La casa estaba vacía y, para poder entrar, el sospechoso rompió un vidrio de una ventana.

"Al momento que llegó mi hijo vio cosas tiradas en la vereda y divisó dos personas en la esquina. Entre todo lo que se llevaron había computadoras, una consola de juegos, una bicicleta, llaves, tarjetas de crédito y un DNI", sostuvo el vecino damnificado, en diálogo con Mejor Informado.

Alrededor de 30 minutos después, un aviso en el teléfono celular le alertaba al usuario sobre una compra en una pinturería a tan sólo 10 cuadras con la tarjeta que acababan de robarle. "Me llegó un aviso de una compra en proceso".

Qué puede verse en las cámaras

Luego de haber radicado la denuncia en la Comisaría 2°, la víctima del robo se acercó hasta la pinturería y comentó qué había sucedido. Así fue como desde el comercio le facilitaron las imágenes de las cámaras de seguridad. Videos a los que también tuvo acceso Mejor Informado.

El robo ocurrió en una vivienda muy próxima al Paseo de la Costa, pasadas las 14. Como puede verse en las imágenes de las cámaras de seguridad, el supuesto ladrón se dirigió al comercio minutos después de las 14:50.

Tendrían identificado al delincuente

Según pudo reconstruir Mejor Informado, la Policía ya tendría identificado al ladrón. Más allá del valor económico de los elementos sustraídos, la familia damnificada lamentó la sustracción de las computadoras, dado que se trata de una herramienta de trabajo.