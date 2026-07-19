Investigan un millonario robo en una parrilla céntrica de Villa La Angostura, ocurrido la madrugada del domingo pasado en Avenida Arrayanes 167. Actualmente la Policía de Neuquén analiza huellas dactilares, cámaras de seguridad y prendas de vestir que pertencen al responsable.

El hecho delictivo ocurrió mientras cientos de vecinos festejaban en la Avenida Arrayanes la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial, tras vencer 3 a 1 a Suiza

Como relató el comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, la Brigada de Investigaciones fue convocada minutos antes de la medianoche del sábado, cuando se conoció el millonario robo.

El propietario del local estimó que el botín asciende a unos 16 millones de pesos, entre dinero en efectivo y botellas de whisky importado.

La principal evidencia son las imágenes de la cámara de seguridad y huellas dactilares sobre una caja metálica que sería el lugar donde estaba el dinero. A esto se suman prendas de vestir que fueron halladas en el lugar tras el robo

Una vez que se obtengan resultados positivos de las pericias, la Fiscalía solicitará las correspondientes órdenes de allanamiento.

En las cámaras de seguridad quedó registrado cómo el delincuente ingresa al local, manipula la caja metálica donde estaba el dinero y recorre distintos sectores del local en busca de objetos de valor.