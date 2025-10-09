Impresionante operativo en Chimpay: hallaron armas y 52 vacas sin registros

Un impresionante despliegue policial se desarrolló en Chimpay, La investigación se originó tras un ataque a tiros sufrido por efectivos de la Brigada Rural durante un patrullaje en la zona de la Isla Josefina, y terminó con el secuestro de un rifle, municiones y 52 vacas sin ninguna identificación legal.

El operativo se extendió desde temprano en la mañana hasta entrada la tarde y movilizó a efectivos del COER Valle Medio, la Brigada Rural de Lamarque, la Policía Montada de General Roca, Criminalística, y las brigadas rurales de Río Colorado, Valle Azul e Ingeniero Huergo.

El despliegue incluyó allanamientos simultáneos tanto en zona urbana como en el sector rural conocido como La Horqueta, como parte de las medidas dispuestas en la causa judicial “Juanico Eduardo Gabriel s/ presunto abuso de armas” (Legajo MPF-CH-01448-2025)

Durante la requisa urbana, en una vivienda ubicada sobre calle Los Tulipanes al 400, donde reside la madre del dueño del campo investigado, los uniformados hallaron un rifle calibre .22 marca Magnum y varias cajas de municiones. Según la investigación, el arma habría sido utilizada en el ataque del domingo, cuando los agentes fueron sorprendidos por una decena de disparos provenientes de un campo lindero.

Se secuestraron 52 animales entre vacas, toros y terneros, sin marcas ni registros

Allanamiento en el campo

Los policías ingresó al establecimiento rural de ese conocido productor ganadero de Chimpay. Allí, además de recoger casquillos y cargadores, descubrieron más de medio centenar de vacas, toros y terneros sin señales de propiedad. Ante esa situación, se dio intervención inmediata a inspectores de la Dirección de Ganadería, que aplicaron la Ley Provincial 5745 y ordenaron el secuestro preventivo de 52 animales.

En un camión jaula se retiraron los 52 animales que quedaron a cargo del área de Ganadería de la provincia

Estos vacunos, al no tener marcas ni registros, no pueden ser comercializados legalmente ni trasladados con las guías sanitarias que exige la normativa. Por ese motivo, suelen terminar en el mercado negro de la carne, sin trazabilidad, sin controles veterinarios y sin medidas de higiene en la faena ni en el transporte. En este caso, los animales quedaron bajo resguardo de la Dirección de Ganadería de la Provincia, que determinará su destino final conforme a los procedimientos legales.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, con peritajes sobre el arma secuestrada y las vainas encontradas en el campo.