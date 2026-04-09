Una beba de tres meses murió este miércoles luego de descompensarse en un jardín maternal ubicado sobre la calle San Martín al 600, en pleno centro de San Carlos de Bariloche. La situación generó un fuerte impacto entre familias, docentes y vecinos de la zona.

De acuerdo a los primeros datos, la menor habría presentado un cuadro convulsivo antes de perder la estabilidad. Fue asistida de inmediato y trasladada al hospital zonal, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. Pese a los intentos del equipo médico por revertir el cuadro, no lograron estabilizarla y se confirmó su fallecimiento poco después.

La Fiscalía ordenó medidas para esclarecer lo ocurrido

Tras lo sucedido, tomó intervención la fiscalía de turno, que dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, se ordenó la realización de una autopsia que permita determinar con precisión las causas de la muerte.

También trabajó en el lugar personal policial, que realizó las primeras actuaciones y recabó información sobre el contexto en el que se produjo la descompensación.

El movimiento de ambulancias y patrulleros en la zona llamó la atención de quienes circulaban por el sector. Con el correr de las horas y la confirmación de lo sucedido, una profunda conmoción afectó a la comunidad educativa vinculada al jardín.

La investigación continúa para establecer qué originó el cuadro que derivó en la muerte de la beba, mientras se esperan los resultados de los estudios médicos que permitirán tener mayor claridad sobre lo ocurrido.