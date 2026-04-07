Un golpe directo al corazón de Allen. Un empresario frutícola fue brutalmente atacado en su propia casa por un delincuente armado que lo sorprendió de noche, lo golpeó sin piedad y escapó con un botín millonario, en un hecho que vuelve a encender las alarmas en la ciudad.

El violento asalto ocurrió el domingo cerca de las 22 en la vivienda de Américo Gómez, ubicada sobre calle San Luis al 150, en pleno centro y frente a un populoso plan de viviendas. Todo comenzó cuando el dueño de casa escuchó que golpeaban una ventana y, al abrir, se encontró con una empleada que llegaba a completar un cobro.

Sin embargo, la escena cambió en segundos. Detrás de la mujer apareció un sujeto encapuchado armado que irrumpió de manera violenta y atacó directamente al empresario. Con la culata del arma le propinó golpes en la cabeza, provocándole heridas que luego requirieron atención médica.

Pero la violencia no terminó ahí. El asaltante también redujo a la empleada, la encerró en un baño y continuó agrediendo a la víctima mientras le exigía dinero. Pese a un intento de resistencia, el delincuente logró su objetivo: se llevó una suma que rondaría los 90 millones de pesos, además de dólares, un reloj de alto valor y un teléfono celular.

Con el botín en su poder, el ladrón escapó rápidamente. Los investigadores no descartan que haya contado con al menos un cómplice que lo esperaba en las inmediaciones en un vehículo oscuro para facilitar la fuga.

Finalmente, la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que desplegó al Gabinete de Criminalística y a la Brigada de Investigaciones para recolectar pruebas, tomar testimonios y analizar cámaras de seguridad.