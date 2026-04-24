El secuestro récord de 34 kilos de droga en Chos Malal sigue sumando capítulos. Este viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un nuevo imputado, acusado de haber facilitado un vehículo clave para el transporte de los estupefacientes.

La acusación fue presentada por la fiscal Natalia Rivera y el fiscal Víctor Salgado, y alcanzó a M. C., quien quedó formalmente bajo investigación. Con esta imputación, ya son tres las personas involucradas en la causa: un hombre y una mujer que habían sido acusados la semana pasada y sobre quienes recaen medidas cautelares —prisión preventiva para él y prohibición de salir de la ciudad para ella—.

Según detallaron los fiscales durante la audiencia, M. C. fue imputado por el delito de facilitador de un elemento para la actividad de comercialización de droga destinada a consumidores. En concreto, lo acusan de haber puesto a disposición una camioneta que fue utilizada para el traslado y acondicionamiento de los estupefacientes.

De acuerdo a la investigación preliminar, llevada adelante en conjunto con la Policía provincial, el hecho se extendió entre el 8 de julio de 2025 y el 17 de abril de 2026. Durante ese período, el imputado, en su carácter de titular del vehículo, “mantuvo el dominio y la disponibilidad del rodado y lo facilitó para su uso en el traslado de droga destinada a la venta”.

El vehículo en cuestión habría sido utilizado por G. E. Q., uno de los principales acusados, quien fue imputado el pasado 19 de abril junto a S. V. B. Ambos fueron detenidos tras un allanamiento en la vivienda que compartían en el barrio Centenario de Chos Malal, donde se produjo el hallazgo de los 34 kilos de marihuana, además de plantas en cultivo y elementos vinculados a la producción y comercialización.

A la pareja se le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haberse cometido en cercanías de espacios frecuentados por niños, como una escuela primaria, una plaza y una escuela de fútbol.

Durante el procedimiento realizado el 17 de abril también se secuestró la camioneta vinculada al nuevo imputado. En su interior, los investigadores hallaron dos frascos de vidrio con 263 gramos de cannabis en forma de cogollos, que fueron incorporados como evidencia bajo cadena de custodia.

Para la fiscalía, M. C. no podía desconocer el destino ilícito del vehículo. Por el contrario, sostuvieron que “debió representarse su utilización para el comercio de droga” y, aun así, decidió mantenerlo a disposición, convirtiéndolo en un elemento clave para la maniobra delictiva.

En cuanto a las medidas cautelares, el MPF solicitó la prohibición de salida del país y la restricción de contacto con los otros imputados, al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías Maximiliano Bagnat hizo lugar al pedido y además le impuso la obligación de fijar domicilio.

Finalmente, el magistrado dio por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, en una causa que sigue creciendo tras uno de los mayores decomisos de droga registrados en el norte neuquino.