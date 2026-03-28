Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta, acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a peatones desde el balcón de su departamento.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la calle Anchorena al 1500, donde vecinos alertaron sobre la conducta del sospechoso, que hostigaba a transeúntes desde altura.

Denuncia vecinal y tareas investigativas

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino tras un episodio ocurrido el 25 de marzo en esa misma cuadra.

A partir de ese momento, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por residentes y trabajos de campo para identificar al sospechoso y confirmar su domicilio.

Allanamiento y secuestro del arma

Con orden judicial, personal del Grupo DOEM llevó adelante el allanamiento en el departamento señalado. Durante el operativo, los agentes lograron reducir al acusado y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones.

El procedimiento permitió desactivar la situación que había generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Intervención judicial y liberación

En la causa intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, que tras la consulta policial dispuso no adoptar medidas restrictivas contra el acusado.

Como resultado, el hombre recuperó la libertad pese a haber sido demorado durante el operativo.