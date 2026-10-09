Usaban de pantalla una peluquería y un resto bar: cuatro detenidos en seis allanamientos por drogas en Chos Malal

Un operativo contra el microtráfico de drogas en Chos Malal terminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos presuntamente vinculados con la comercialización de sustancias ilícitas.

El procedimiento se realizó durante la noche del jueves 8 de octubre y estuvo a cargo de personal de la División Antinarcóticos Alto Neuquén. En total, se llevaron adelante cuatro allanamientos en distintos sectores de la ciudad, en domicilios que eran investigados por su presunta utilización como puntos de venta de drogas.

La investigación se inició a partir de numerosas denuncias anónimas de vecinos que alertaron sobre posibles actividades relacionadas con el comercio de estupefacientes. A partir de esa información, los investigadores reunieron elementos probatorios y solicitaron las correspondientes órdenes judiciales.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron 270 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 300 gramos de cannabis sativa.

Cocaína, cannabis, armas y otros elementos secuestrados

Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron 270 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 300 gramos de cannabis sativa. Además, encontraron distintos elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Entre los objetos incautados se encuentran: siete balanzas digitales de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, una pistola calibre 22 y municiones de distintos calibres, importante suma de dinero en efectivo, un detector de señales y cámaras de seguridad, un automóvil presuntamente utilizado para la actividad investigada. Tambièn se secuestraron precursores químicos, diez teléfonos celulares y dos dispositivos de cobro electrónico de Mercado Pago.

El material secuestrado quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su vinculación con las presuntas maniobras investigadas.

Cuatro detenidos y dos hombres demorados

Por disposición de la Fiscalía interviniente, fueron detenidas cuatro personas mayores de edad: dos hombres y dos mujeres. Además, otros dos hombres fueron demorados para establecer correctamente sus identidades.

El operativo se desarrolló bajo la supervisión de la Fiscalía de Narcocriminalidad de Chos Malal y contó con la participación de efectivos de las divisiones Antinarcóticos Alto Neuquén, Antinarcóticos Comarca y Antinarcóticos del Pehuén.

Los procedimientos forman parte de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en la localidad del norte neuquino. La causa continuará con las medidas judiciales destinadas a establecer las responsabilidades de las personas involucradas.