El asistente letrado Luciano Vidal presentó un acuerdo pleno por el que un hombre fue condenado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras reconocer su responsabilidad en la venta de drogas desde una vivienda, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros delitos vinculados con un segundo hecho.

Se trata de David Hernán Enríquez Romero, quien comercializó estupefacientes durante enero de 2026, en una casa del barrio Gran Neuquén Sur, en el sector Atahualpa, con la colaboración de una mujer que facilitaba el domicilio y atendía a compradores y que quien cumple una condena condicional por su participación.

Un primer allanamiento

A partir de tareas de vigilancia y el análisis de movimientos de billeteras virtuales, se documentaron al menos 14 movimientos compatibles con la venta de drogas.

El 30 de enero, durante un allanamiento, se secuestraron 53,6 gramos de cocaína, 8,1 gramos de cannabis, dinero en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares y dos armas de fuego aptas para disparar: un revólver calibre 22 y otro calibre 38. Ninguna contaba con autorización legal.

El segundo hallazgo de droga

Según relató Vidal, el segundo hecho ocurrió el 31 de mayo, cuando Enríquez Romero circulaba en una motocicleta sin patente por el oeste de Neuquén. Al ser interceptado por la Policía, dio datos falsos e intentó escapar a pie, mientras arrojaba golpes de puño contra los efectivos.

La motocicleta tenía adulteradas las numeraciones del motor y del chasis, además de daños en el tambor de arranque. Durante una requisa, los policías encontraron 97 gramos de cocaína, dinero en efectivo, moneda extranjera, dos teléfonos celulares y una balanza.

Aceptó su culpabilidad

Por estos hechos fue declarado responsable de comercio de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego, resistencia a la autoridad, encubrimiento simple y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Para acordar la pena, el representante del Ministerio Público Fiscal valoró la reiteración de las ventas, la cantidad de droga secuestrada, la presencia de armas de fuego y la afectación a la tranquilidad de los vecinos. También tuvo en cuenta que Enríquez Romero reconoció su responsabilidad y no tenía antecedentes condenatorios.

Comenzará a cumplir la pena

El juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo e impuso la pena de 5 años de prisión efectiva, una multa de 45 unidades fijas –de aproximadamente $5 millones- y el decomiso de los bienes secuestrados, con excepción de la vivienda familiar. También autorizó la destrucción de las sustancias estupefacientes.

Como las partes y el condenado renunciaron a los plazos de impugnación, se dispuso el inicio inmediato de la ejecución de la pena.