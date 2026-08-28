Un kiosco de droga que funcionaba en una vivienda del barrio 250 Viviendas de General Roca quedó desarticulado tras una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) que terminó con el secuestro de más de 46 gramos de cocaína, marihuana, 387.000 mil pesos y dos balanzas de precisión. El procedimiento estuvo a cargo de la División Antidrogas Cipolletti y dejó a dos personas imputadas en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

La investigación había comenzado a mediados de mayo, cuando la fuerza federal recibió un oficio del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Roca. A partir de allí comenzó un trabajo de inteligencia destinado a determinar qué ocurría en el domicilio que había sido señalado como posible lugar de comercialización de estupefacientes.

Con el paso de las semanas, los investigadores fueron reuniendo elementos que permitieron poner el inmueble bajo la lupa. Según la pesquisa, en ese domicilio se desarrollaban actividades relacionadas con la venta de drogas al menudeo, por lo que toda la información reunida terminó siendo presentada ante la Justicia para solicitar una medida de allanamiento.

Finalmente, la autorización llegó y los efectivos de la División Antidrogas Cipolletti irrumpieron en la vivienda. El operativo incluyó personal policial, vehículos afectados al procedimiento y la participación de un can detector de drogas, utilizado para reforzar la búsqueda de sustancias dentro del inmueble.

Y lo que encontraron terminó de darle volumen a la investigación.

Qué secuestraron en el allanamiento

En el allanamiento fueron secuestrados 46,12 gramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad que, de acuerdo con la investigación, podía equivaler a unas 100 dosis fraccionadas. También encontraron 8,98 gramos de cogollos de marihuana, por lo que el procedimiento permitió sacar de circulación dos tipos de estupefacientes.

Pero la droga no fue lo único que llamó la atención de los investigadores. Dentro de la vivienda también aparecieron $387.000 en efectivo y dos balanzas de precisión, elementos que, incorporados al resto de la evidencia, fueron considerados de interés para la causa. Además, se secuestró un teléfono celular que quedó sujeto a las diligencias judiciales correspondientes.

De esta manera, el operativo permitió avanzar sobre un presunto circuito de comercialización de drogas que, según la investigación, tenía como escenario una vivienda del barrio 250 Viviendas.

Tras el procedimiento, dos personas quedaron formalmente vinculadas a la causa y fueron puestas a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley 23.737. Ahora será la investigación judicial la que determine el grado de responsabilidad de cada una y el destino de los elementos secuestrados.

El procedimiento fue realizado por la División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación que demandó varios meses de trabajo y que terminó con droga, dinero y elementos presuntamente utilizados para su fraccionamiento fuera de circulación.