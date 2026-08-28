Un accidente de tránsito complicó la circulación durante la mañana de este viernes en la Ruta Nacional 151, uno de los principales corredores que conecta diariamente Cipolletti con Neuquén. Un camión impactó desde atrás contra un automóvil y, como consecuencia del golpe, el vehículo terminó fuera de la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, entre las calles Mariano Moreno y Santa Cruz, en inmediaciones del tanque del Departamento Provincial de Aguas (DPA). El camión pertenece a una empresa vinculada al mantenimiento del servicio eléctrico y embistió a automóvil Ford Fiesta que circulaba en sentido Cipolletti-Neuquén.

Producto del impacto, el conductor perdió el control y se desplazó hacia la banquina derecha, cayendo en una zanja ubicada al costado de la ruta. La situación obligó a desplegar un operativo en uno de los momentos de mayor circulación del día, cuando trabajadores y estudiantes se trasladan hacia Neuquén desde distintas localidades del Alto Valle.

Las consecuencias fueron inmediatas: se formaron largas filas de vehículos en dirección a Neuquén, mientras personal policial y equipos de asistencia trabajaban sobre la calzada y sus alrededores. Los agentes organizaron el paso de los automovilistas y avanzaron con las tareas necesarias para liberar la ruta.

El siniestro generó preocupación entre los conductores que habitualmente utilizan la Ruta 151, considerada un corredor estratégico para la movilidad regional. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, el episodio volvió a poner en evidencia la necesidad de extremar precauciones en horarios de alta circulación.