Lo que parecía ser un trámite rápido en el centro de la ciudad de Neuquén terminó en un importante operativo policial en la mañana de este martes 15 de abril. La Policía de la Provincia del Neuquén logró detener a tres sospechosos vinculados al robo de automóviles con el uso de inhibidores.

Cerca de las 11:30, un vecino de 40 años estacionó su camioneta Toyota Hilux en la intersección de la avenida Argentina y la calle Río Paraguay. Al regresar, se encontró con una escena preocupante: el vehículo estaba intacto, sin signos de violencia, pero en el interior se habían llevado todo

La tecnología como aliada y enemiga

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes habrían utilizado inhibidores de señal para impedir el cierre centralizado de la camioneta. Del interior sustrajeron un termo gris, casi 200.000 pesos en efectivo y unos auriculares de alta gama.

Sin embargo, los "amigos de lo ajeno" no se percataron de un detalle: los auriculares de la víctima poseen un sistema de geolocalización, lo que permitió rastrearlos en tiempo real. Y la tecnología estaba en lo cierto: los objetos estaban a escasos metros, sobre la misma avenida.

Vigilancia y captura de los sospechosos

Alertados por el Centro de Operaciones Policiales (COP), efectivos de la Comisaría 1° divisaron un Volkswagen Gol de color rojo estacionado en las inmediaciones. A través de la ventanilla, el denunciante pudo reconocer su termo en el interior.

En ese momento, entró en juego la Brigada de Investigaciones, que montó una discreta vigilancia a la espera de que los ocupantes regresaran al vehículo. Minutos después, la tensión estalló: un hombre se aproximó al rodado y, al notar la presencia de los uniformados, intentó una huida desesperada y, en el trayecto, revoleó los auriculares robados antes de ser interceptado.

Primero, uno; finalmente, tres

Además del primer sospechoso, la Policía demoró a otros dos individuos que se encontraban vinculados al automóvil rojo. Por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, el Volkswagen Gol fue secuestrado para su requisa correspondiente, mientras que los tres sujetos fueron trasladados a la unidad policial.

Finalmente, el damnificado recuperó su dinero y pertenencias bajo acta legal, en una jornada donde la tecnología de rastreo terminó ganándole la pulseada a los ladrones que empleaban inhibidores de señal.