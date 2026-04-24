Una investigación que inició en febrero permitió desarticular una banda de delincuentes que se dedicaban al robo de vehículos y asaltos tipo "entraderas". Las tareas iniciaron en febrero luego de la sustracción de una camioneta en Plottier, y los primeros indicios daban cuenta de varios individuos que actuaban de manera coordinada.

Personal del Departamento Sustracción de Automotores estuvo a cargo del operativo en el que concretaron múltiples allanamientos en varios domicilios.

La banda operaba en varias localidades del Alto Valle

Centenario y Neuquén Capital fueron algunos de los escenarios donde actuó la organización delictiva, además de Plottier. En las primeras pesquisas detectaron que utilizaban un vehículo de apoyo, inhibidores de señal, equipos de comunicación y pasamontañas para evitar ser identificados.

Los individuos actuaban de manera coordinada y utilizando un vehículo de apoyo.

Los investigadores de la Policía de Neuquén analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas, además de realizar tareas de campo e intervenciones telefónicas para reconstruir el accionar de la banda y comenzar a identificar a sus integrantes. Esas tareas también permitieron relacionar su accionar con otros robos en viviendas y de vehículos en la región.

Tras dos meses de trabajo, y con pruebas que los vinculan con al menos ocho hechos delictivos realizaron los allanamientos. En los operativos secuestraron elementos clave para la causa: inhibidores de señal, armas de fuego, equipos de comunicación, chapas patentes, llaves de vehículos, el rodado utilizado para cometer los ilícitos e indumentaria que coincide con la descripta en las denuncias.

La investigación permitió determinar la participación de la banda en al menos ocho hechos delictivos.

Entre las personas que fueron puestas a disposición de la Justicia e imputadas en la causa, destacaron que uno de los involucrados estaba cumpliendo con prisión domiciliaria.