Una unidad de transporte escolar perdió dos ruedas mientras circulaba lleno de alumnos sobre la Ruta Nacional 22. El vehículo de la empresa "Los Hermanos" trasladaba a los estudiantes hacia la Escuela Rural Nº79 de Allen cuando sufrió el desperfecto. A pesar de la gravedad del incidente, resaltaron que no se registraron heridos.

Momentos de tensión cuando llegaron los padres de los estudiantes

Los familiares y tutores de los alumnos que viajaban en el transporte escolar se acercaron al lugar inmediatamente después de enterarse de la situación. Allí reclamaron con vehemencia, lo que fue escalando a una situación de extrema tensión.

Manifestaron su indignación y cuestionaron a la empresa prestadora del servicio, ya que se advertía claramente que la unidad no estaba en condiciones para realizar la tarea de traslado de los estudiantes.

También reclamaron la presencia de autoridades educativas, para exigirles sanciones ejemplares a la firma de transporte. Señalaron algo que advirtieron los testigos del incidente vial, el desperfecto mecánico podría haber terminado en tragedia. Cuando se calmaron los ánimos, los estudiantes fueron retirados por sus familias.