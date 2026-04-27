Un joven fue acusado por asaltar y golpear a un adolescente de 14 años que trabajaba disfrazado de Papá Noel en plena Nochebuena. El hecho ocurrió el 24 de diciembre por la noche, en Catriel, cuando el menor fue interceptado por dos hombres en moto, recibió golpes en la cara y logró evitar el robo solo porque vecinos salieron en su ayuda.

El caso, que generó indignación por la crudeza y el contexto, fue expuesto en una audiencia virtual realizada este lunes, donde el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por robo simple en grado de tentativa. Además, la Justicia prorrogó las medidas de restricción contra el acusado hasta el juicio.

Según reconstruyó la fiscal, todo ocurrió cerca de las 21 horas, en un momento donde el clima navideño dominaba las calles. Sin embargo, esa postal festiva se quebró de forma violenta cuando el adolescente, que caminaba vestido de Papá Noel promocionando un comercio, fue abordado por dos hombres que circulaban en una moto.

En ese contexto, el imputado descendió del rodado y, sin rodeos, le exigió al menor que le entregara algún regalo. Pero la situación escaló rápidamente: ante la resistencia del chico, el agresor comenzó a golpearlo con trompadas en el rostro, en un intento desesperado por apoderarse de lo que llevaba.

Sin embargo, el robo no se concretó. Y no fue por decisión del atacante. Los gritos del adolescente alertaron a varias personas que estaban en la zona, quienes se acercaron rápidamente para asistirlo. Esa intervención fue clave: obligó al agresor a huir del lugar junto a su cómplice, que hasta el momento no fue identificado.

A pesar de la fuga, el episodio no quedó impune. Los propios testigos lograron identificar al atacante, lo que permitió avanzar con la denuncia y activar la investigación penal. Como consecuencia de la golpiza, el menor sufrió lesiones que fueron certificadas como leves por el médico policial, aunque el impacto del hecho fue mucho mayor.

Meses después, en febrero, el acusado fue finalmente detenido por la Policía en el marco de un pedido de captura vigente. Ese paso resultó determinante para llevarlo a la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía también solicitó mantener medidas cautelares estrictas.

En ese sentido, se dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima y su entorno, fundamentada en riesgos procesales como la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación. La defensora de menores acompañó el planteo en representación del adolescente, mientras que la defensa oficial del imputado no presentó objeciones ni a los hechos ni a la calificación legal.

Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Durante ese tiempo, las medidas cautelares seguirán vigentes.