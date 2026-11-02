Una joven de General Conesa denunció que la hermana adolescente de su expareja la atacó en una plaza, la tomó del pelo y la tiró al suelo. Pero la agresión no terminó ahí: otra chica filmó el episodio y el video después apareció publicado en Instagram. Tras la denuncia, la Justicia ordenó medidas para proteger a la víctima y frenar la difusión de las imágenes.

Según contó la joven, su expareja también se presentaba en su casa sin su consentimiento. En medio de esa situación, denunció que la hermana de su exnovio, de 14 años, la agredió físicamente en un espacio público. La escena fue grabada con un teléfono celular y luego difundida desde una cuenta vinculada con la adolescente señalada.

El video encendió otra preocupación: la exposición de la joven en las redes sociales después de haber sufrido la agresión. La jueza advirtió que compartir esas imágenes podía aumentar el daño, afectar su intimidad y dejarla expuesta a nuevas situaciones de humillación. Por eso, ordenó a los dos hermanos retirar el material de las cuentas y perfiles que estuvieran bajo su control.

La medida también les prohíbe volver a publicar, compartir, reenviar o hacer circular el video por cualquier medio digital. La restricción alcanza tanto a las imágenes como a cualquier publicación o comentario dirigido a intimidar, perseguir, humillar o molestar a la denunciante.

Además, la Justicia dispuso que los dos hermanos no pueden acercarse a menos de 300 metros de la joven. La prohibición rige en su casa, en la calle y también en los lugares donde estudia, trabaja o realiza actividades recreativas.

Tampoco pueden contactarla ni hostigarla por teléfono, mensajes, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales. La resolución busca evitar nuevos episodios y proteger a la joven de cualquier forma de persecución, tanto en persona como a través de internet. Aunque la adolescente denunciada tiene 14 años y su vínculo con la víctima no encuadra automáticamente en la ley provincial de violencia familiar, la jueza consideró que la situación requería una intervención.