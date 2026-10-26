Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en General Conesa luego de protagonizar un incidente con efectivos de la Comisaría 20° que intentaban identificarlo en la vía pública.

El procedimiento se desarrolló en la esquina de las calles Belgrano y Mitre, donde personal policial realizaba tareas preventivas de rutina. De acuerdo con la información oficial, cuando los agentes descendieron del móvil para identificar al transeúnte, éste adoptó una actitud hostil y se negó a acatar las indicaciones impartidas por los uniformados.

Intentó agredir a los efectivos

La situación escaló rápidamente y el hombre habría intentado agredir físicamente al personal que intervenía en el procedimiento. Ante ese escenario y con el objetivo de evitar riesgos para los presentes, los efectivos procedieron a reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial. El individuo quedó alojado en los calabozos de la unidad mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Tras la aprehensión, los efectivos dieron intervención a la fiscal de turno, Mariana Giammona, quien dispuso que el hombre permanezca detenido en el contexto de una causa judicial iniciada por los hechos ocurridos durante el procedimiento policial. La investigación buscará determinar las circunstancias del episodio y la responsabilidad que le pudiera corresponder al acusado.

Durante las próximas horas se avanzará con las actuaciones judiciales y la recopilación de los informes elaborados por los efectivos que participaron del procedimiento, documentación que será incorporada al expediente iniciado por la Fiscalía.