Continúa la búsqueda de tres integrantes de una familia menonita desaparecida en el río Negro, en cercanías de General Conesa. Además de la Policía provincial, se sumó a los rastrillajes Prefectura Naval.

Pasan las horas y se conocen más detalles sobre como sucedieron los hechos. Y quienes son las victimas de apellido Neufeld, quienes se radicaron hace pocos meses en la zona rural de Conesa, donde llegaron desde Guatraché, La Pampa.

En la Comisaría 20° se registró la denuncia ayer cerca de las 15. Un familiar, que llegó desde La Pampa para almorzar, fue el encargado de dar aviso la Policía de la desgracia.

Describió que ante el tremendo calor, la joven Ana Neufeld de 16 años decidió meterse al río Negro para refrescarse. Lo hizo con su ropa característica, Tenía puesto un vestido largo negro, por debajo de las rodillas y una camisa manga larga.

Pero repentinamente, el cuerpo de 1,70 de altura de la joven castaña y de ojos celestes fue arrastrado por la corriente. Ante está situación desesperante, su padre Jacobo Neufeld decidió arrojarse al agua, también vestido con sus ropas clásicas: un jardinero de jean y camisa manga larga.

El hombre corrió la misma suerte que su hija, por eso también decidió arrojarse al agua su hijo de 20 años, David Neufeld, vestido igual que su papá, como todos los miembros varones de la comunidad menonita.

El río no tuvo piedad. En cuestión de segundos los tres desaparecieron.

Del almuerzo a la tragedia

El domingo, la familia se encontraba reunida en el campo La Asunción, ubicado a 24 kilómetros de Conesa sobre la Ruta Provincial N.º 53. Jacobo Neufeld, de 1,80 de altura y contextura robusta, vivía allí junto a su hija menor Ana y su hijo David, de 20 años. La visita de Pedro, cuñado y yerno, completaba la mesa. Todo transcurría con normalidad hasta que la confianza en el río se transformó en desesperación.

Ana, vestida con un largo vestido negro floreado, se acercó a la costa y entró confiada al río. En segundos perdió pie y la corriente comenzó a arrastrarla. Su padre Jacobo y su hermano David reaccionaron de inmediato: se lanzaron al agua para rescatarla. Pero el río Negro, con su fuerza invisible, terminó llevándose a los tres.

La escena quedó grabada en la memoria de Pedro, único testigo, que corrió desesperado hacia la comisaría para dar aviso.

.La denuncia policial describe con crudeza cómo la menor fue arrastrada y cómo quienes intentaron salvarla desaparecieron también bajo la misma corriente. Con una situación que agrava el hecho, a los pocos metros el río se abre en cuatro brazos. Eso complica los rastrillajes.

Una comunidad golpeada

La familia Neufeld llegó hace apenas semanas desde Guatraché, buscando arraigo en tierras tranquilas de Río Negro. Y también desarrollar su medio de vida en la zona: agricultura familiar con métodos históricos y también la metalurgica, en la que se destacan en la construcción de galpones, cilos, mangas y tinglados.

.La comunidad menonita, discreta y trabajadora, enfrenta ahora su primera gran tragedia en la región. La esperanza de instalarse en paz se transformó en incertidumbre y angustia.

La búsqueda continúa

Desde el aviso, las fuerzas policiales y vecinos desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, el río guarda silencio. Está mañana se retomadon los rastrillajes, a los que se sumó Prefectura.