Tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron durante la noche del martes en una locación petrolera utilizada por Techint en el yacimiento Entre Lomas, al sur de Catriel, redujeron al sereno, lo golpearon, lo ataron y lo encerraron dentro de un contenedor durante varias horas. Mientras el trabajador permanecía atrapado, los ladrones escaparon del predio con un camión, celulares y herramientas. La Policía desplegó un operativo para intentar localizar el vehículo y avanzar sobre los responsables del violento robo.

Todo ocurrió alrededor de las 23 del martes, cuando el lugar quedó convertido en escenario de un asalto que todavía tiene varios interrogantes abiertos. La locación, utilizada como depósito y sitio de acopio de la empresa Techint, fue atacada por tres hombres que, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, llegaron armados y con los rostros cubiertos.

El sereno fue el primero en quedar a merced de los delincuentes. Según el relato que trascendió, los delincuentes lo sorprendieron, lo golpearon y lo ataron con alambres antes de encerrarlo dentro de un contenedor. Después, comenzaron a moverse por el predio mientras el trabajador quedaba completamente aislado y sin posibilidad de pedir ayuda.

Y ahí aparece uno de los detalles más estremecedores del episodio. El trabajador pasó toda la noche encerrado. Recién durante la mañana consiguió llamar la atención de otros operarios golpeando desde adentro la estructura del contenedor. Sus compañeros escucharon los golpes y pudieron advertir que había alguien atrapado en el interior.

Pero para entonces los delincuentes ya habían desaparecido. Y no se fueron con las manos vacías. Los primeros datos indican que lograron llevarse un camión perteneciente al lugar, además de teléfonos celulares y distintas herramientas. Todavía no se difundió un detalle oficial de todos los elementos sustraídos ni se conocen públicamente las características completas del vehículo buscado.

El robo de un camión desde una locación petrolera agrega otro interrogante a una investigación que recién comienza: cómo hicieron los delincuentes para sacar un vehículo de ese tamaño del predio y qué recorrido realizaron después de abandonar el lugar. La Policía trabaja precisamente sobre esas pistas mientras intenta localizarlo.

Además, todavía resta establecer con precisión cómo ingresaron los asaltantes al predio ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Catriel, cuánto tiempo permanecieron dentro de la locación y si contaban con información previa sobre el movimiento del lugar. Son preguntas que deberán responder los investigadores a partir de las pericias y de los elementos que puedan encontrarse en el predio.

Mientras tanto, el estado de salud del sereno tampoco había sido informado oficialmente al momento de conocerse el hecho. Lo concreto es que el trabajador fue golpeado, atado y permaneció encerrado durante horas hasta conseguir ser escuchado por sus compañeros.

La investigación quedó abierta y el operativo policial apunta ahora a reconstruir la fuga, encontrar el camión y determinar quiénes estuvieron detrás de un robo que volvió a poner bajo la lupa la seguridad de las instalaciones vinculadas a la actividad petrolera en la zona de Catriel.