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A plena luz del día

Monitoreo Urbano la detectó cuando intentaba abrir autos en Valentina Sur y terminó detenida

El procedimiento comenzó tras una alerta del Centro de Monitoreo Urbano en la zona de Bustos Pérez y Peters. La mujer fue identificada minutos después por efectivos policiales y trasladada a la Comisaría 44.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 21:31
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El operativo se desplegó durante la tarde en calles del oeste neuquino, luego de que operadores detectaran movimientos sospechosos entre vehículos estacionados.

Una mujer fue demorada este miércoles por la tarde en el barrio Valentina Sur luego que personal policial la interceptara mientras presuntamente intentaba abrir autos estacionados en la vía pública.

La situación comenzó cerca de las 15.30, cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano advirtieron movimientos sospechosos en la zona de Bustos Pérez y Peters. Según informaron fuentes policiales, la mujer caminaba entre vehículos estacionados e intentaba abrir las puertas.

La mujer quedó demorada en la Comisaría 44, mientras se intenta determinar si actuaba sola.

Tras la alerta, efectivos se dirigieron rápidamente hacia el sector para localizarla. Minutos después, personal policial logró detenerla en la intersección de Choele Choel y Paso Verde.

 

El monitoreo urbano activó el procedimiento policial

La intervención se originó a partir de las cámaras de vigilancia que funcionan en distintos puntos de la capital neuquina. Desde el Centro de Monitoreo realizaron el seguimiento de los movimientos hasta que los móviles llegaron al lugar.

Luego de identificarla, los efectivos avanzaron con la demora y el traslado hacia la Comisaría 44, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la investigación buscará determinar si la mujer alcanzó a sustraer elementos de algún vehículo o si actuó sola durante el recorrido detectado por las cámaras de seguridad.

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