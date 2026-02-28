Una motocicleta robada hace más de una década volvió a aparecer en la ciudad de Neuquén. El hallazgo ocurrió este jueves por la tarde en el barrio Unión de Mayo y derivó en la demora de un joven de 22 años.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 21°, quienes llegaron hasta la calle Collón Cura tras una alerta del sistema de monitoreo. Allí encontraron una moto 110 cc negra, sin dominio colocado y en aparente estado de abandono.

Al revisar los números de motor y cuadro, el Departamento Automotores informó que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 31 de mayo de 2014. Se trataba de una Zanella ZB110R denunciada como sustraída y requerida por la Comisaría 3°.

Pedido activo desde 2014

El dato impacta por el tiempo transcurrido. Diez años después del robo, la motocicleta seguía con requerimiento judicial. La consulta en la base de datos permitió confirmar que la medida continuaba vigente.

Mientras los efectivos trabajaban en el lugar, un joven que se retiraba de la zona fue interceptado en la esquina de Antártida Argentina y Mascardi. Los agentes lo demoraron para establecer su vinculación con el rodado.

Alerta del monitoreo urbano

La intervención comenzó a partir de un aviso del sistema de cámaras de la ciudad. Ese seguimiento permitió ubicar el vehículo y avanzar con el control.

Tras la identificación, la moto fue secuestrada y trasladada para continuar con las actuaciones. El caso quedó a disposición de la Justicia provincial, que ahora deberá determinar responsabilidades.