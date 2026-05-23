Un operativo coordinado entre operadores del sistema 911 RN Emergencias y efectivos de la Policía de Río Negro permitió recuperar en Cipolletti una camioneta Toyota Hilux que registraba un pedido activo de secuestro desde 2016. Gendarmería Nacional Argentina (GNA) había iniciado el requerimiento y, al momento de su secuestro, el vehículo era conducido por un ciudadano chileno de 63 años.

Cómo fue el operativo coordinado que permitió recuperar la camioneta buscada desde 2016

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del viernes 22 en la intersección de Ruta Nacional 22 y Estado de Israel, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de la ciudad. Allí, personal del centro de monitoreo detectó el rodado mientras realizaba tareas preventivas de control.

Tras advertir la presencia de la camioneta, los operadores realizaron una consulta inmediata al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la base de datos nacional utilizada para verificar antecedentes y requerimientos judiciales vinculados a vehículos y personas.

El pedido había sido emitido por Gendarmería Nacional

La verificación confirmó que el vehículo mantenía un pedido vigente de secuestro solicitado por la GNA en el marco de una causa judicial iniciada años atrás. Ante esa situación, desde el 911 RN Emergencias se activó un protocolo de coordinación con distintas unidades policiales y personal de Seguridad Vial para localizar e interceptar el rodado antes de que abandonara la zona.

Minutos después, efectivos policiales lograron detener la marcha de la camioneta sobre la Ruta 22, en cercanías de uno de los principales accesos a Cipolletti. Según se informó oficialmente, el operativo se desarrolló sin incidentes.

Identificaron al conductor y secuestraron el rodado

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al conductor como un hombre de 63 años, de nacionalidad chilena, quien circulaba solo al momento del control. Tras la intervención judicial, se dispuso el secuestro formal de la camioneta y la notificación correspondiente al juzgado que mantenía vigente la medida desde 2016.

Fuentes policiales destacaron que la rápida comunicación entre los operadores del sistema de emergencias y los móviles desplegados en la calle resultó clave para concretar el procedimiento en pocos minutos.