Un hombre de 28 años fue interceptado sobre la Ruta Nacional 22 cuando manejaba una Fiat Fiorino que tenía pedido de secuestro por robo. El vehículo fue detectado por operadores del sistema de monitoreo del 911 RN Emergencias mientras avanzaba por Cipolletti rumbo a Neuquén y, tras un seguimiento minuto a minuto, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial lograron frenarlo antes de que abandonara la ciudad. Quedó a disposición de la fisalía de turno por encubrimiento y secuestró la camioneta.

Todo ocurrió durante la tarde de este martes, en uno de los corredores más transitados del Alto Valle. Desde el centro de monitoreo del 911, un operador observó el paso de la Fiorino blanca por la zona de Ruta 22 y Julio Salto. Sin embargo, lo que parecía un vehículo más entre el intenso tránsito terminó encendiendo las alarmas.

Es que al cargar el dominio en el sistema federal SIFCOP apareció un dato explosivo: la camioneta figuraba como robada. A partir de ahí comenzó un seguimiento en tiempo real que mantuvo en vilo a los operadores mientras el utilitario seguía avanzando por la Ruta 22 en dirección hacia Neuquén.

Primero la captaron pasando por Estado de Israel. Después apareció en las cámaras de Lisandro de la Torre. Más tarde siguió viaje por Pacheco, siempre en dirección hacia Neuquén. Mientras tanto, efectivos de Seguridad Vial ya se desplegaban sobre el corredor para intentar cerrarle el paso.

Finalmente, cerca de las 14:32, la Fiorino fue interceptada por personal policial. El conductor, un joven domiciliado en Allen, quedó inmediatamente bajo sospecha por circular en un vehículo con pedido de secuestro.

Además, durante el procedimiento secuestraron la llave de ignición y la documentación del rodado. También le extrajeron fichas dactilares y quedó imputado en una causa judicial por encubrimiento, por disposición de la fiscalía de turno.