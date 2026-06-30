Susto en Centenario: pensaron que era un cadáver y descubrieron que era una muñeca sexual

Momentos de tensión se vivieron este lunes por la noche en Centenario, cuando un llamado a la Policía alertó sobre la presencia de un posible cuerpo sin vida envuelto en bolsas de consorcio en un predio de Parque Industrial. El hallazgo motivó un importante operativo para preservar la escena, aunque el desenlace fue muy distinto al que todos imaginaban: se trataba de una muñeca sexual de aspecto realista.

El episodio ocurrió alrededor de las 20, sobre un sector de la calle José Franzo, hacia el noroeste de la ciudad, según informó Centenario Digital. Un hombre que caminaba por la zona observó, junto a unos paredones de premoldeados, dos bolsas de consorcio negras que parecían contener restos humanos. Desde una de ellas sobresalía lo que, a primera vista, parecía ser un pie.

Un llamado al 911 activó un amplio operativo que terminó con un inesperado y llamativo desenlace policial. Foto: Centenario Digital

La denuncia movilizó de inmediato a efectivos policiales, que cercaron el lugar con cinta de peligro para resguardar la escena y evitar la contaminación de posibles evidencias mientras aguardaban la llegada del personal especializado. Con el correr de los minutos, el hermetismo creció en torno al operativo. Al lugar arribaron el comisario Rodrigo Bastías, jefe de la Comisaría Quinta, y el coordinador de la Zona Periferia II, comisario Néstor Catalán, quienes supervisaron el procedimiento.

Todos los protocolos previstos para este tipo de situaciones fueron activados mientras se esperaba la intervención del Departamento Criminalística. Recién cerca de las 21:50, los peritos comenzaron a inspeccionar el contenido de las bolsas. Fue entonces cuando comprobaron que el supuesto cadáver era, en realidad, una muñeca sexual de tamaño reducido y apariencia muy realista.

El supuesto cuerpo embolsado generó preocupación en Centenario, pero finalmente era una muñeca sexual de apariencia realista. Foto: Centenario Digital

Los especialistas también inspeccionaron los alrededores, ya que en las inmediaciones se observaban prendas de vestir femeninas, lo que inicialmente alimentó las sospechas de que pudiera tratarse de un hecho de mayor gravedad.

Finalmente, Criminalística determinó que la muñeca medía aproximadamente 1,20 metros y que, debido a su apariencia y a la forma en que estaba descartada dentro de las bolsas, era comprensible que desde cierta distancia pudiera confundirse con el cuerpo de una persona.

Tras realizar las pericias y el registro fotográfico correspondiente, los efectivos envolvieron nuevamente la muñeca y la retiraron del lugar en un móvil policial.