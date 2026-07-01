Rompió una ventanilla y sacó elementos de un auto: la Policía lo atrapó en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén

Un hombre fue demorado durante la madrugada de este miércoles en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén, acusado de haber cometido un robo en un vehículo estacionado a pocos metros de un establecimiento educativo. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda en el marco de los patrullajes preventivos que se desarrollan en distintos sectores de esta capital.

Cómo interceptaron al sospechoso y qué tenía en su poder

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió sobre calle Libertad, donde los efectivos identificaron a un sospechoso que llevaba un bolso y una cartera. Luego de las primeras averiguaciones, se determinó que ambos elementos habían sido sustraídos previamente del interior de un automóvil Ford Ka que se encontraba estacionado.

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso habría roto uno de los vidrios del vehículo para acceder al habitáculo. Así logró apoderarse de las pertenencias de la propietaria antes de escapar.

Sin embargo, el rápido despliegue de la Policía del Neuquén permitió localizarlo a las pocas cuadras. Al momento de la identificación, el hombre tenía en su poder los objetos denunciados como robados. A raíz de esta situación, fue demorado y trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Las autoridades dispusieron las actuaciones correspondientes. Una vez que la damnificada acreditó la propiedad de los elementos recuperados, los mismos fueron restituidos.

Desde la Policía del Neuquén destacaron que el resultado del procedimiento fue posible gracias a la presencia preventiva de los patrullajes y a la rápida intervención de los efectivos, que permitió recuperar la totalidad de los bienes sustraídos y avanzar en el esclarecimiento del hecho.