Una camioneta cayó 50 metros desde la Ruta 43 y fue rescatada tras un enorme operativo bajo la nieve

Una camioneta Chevrolet S10 despistó y cayó unos 50 metros desde la Ruta Provincial 43, en la zona de El Cudio, cerca de la localidad de Andacollo. El vehículo quedó fuera de la calzada y debió ser recuperada por Bomberos Voluntarios de Andacollo con apoyo de personal de Vialidad.

Los rescatistas utilizaron el malacate del móvil 13 para acercar el vehículo hacia la ruta. Cuando quedó a unos cinco metros de la cinta asfáltica, personal de la Dirección Provincial de Vialidad lo enganchó con una máquina y completó la extracción.

La Chevrolet S10 quedó a unos 50 metros de la calzada de la Ruta Provincial 43. Foto: Bomberos de Andacollo.

El despiste se produjo en medio de un escenario complicado para circular por el norte neuquino. Durante la jornada del viernes, la Ruta 43 permanecía transitable con extrema precaución por la acumulación de nieve, la baja adherencia y la reducción de visibilidad.

La nieve complicó el tránsito en el norte neuquino

Las condiciones meteorológicas afectaron especialmente a la zona cordillerana en Andacollo y otras localidades del norte de Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta naranja por nevadas para sectores como Buta Ranquil, Chos Malal, El Huecú, Loncopué y Las Lajas.

Para esas áreas se habían previsto precipitaciones persistentes y acumulaciones de nieve que podían superar los 40 centímetros en algunos puntos. La situación también alcanzaba a sectores cordilleranos y de la meseta, aunque con distintos niveles de intensidad.

El trabajo incluyó personal de la Dirección Provincial de Vialidad. Foto: Bomberos de Andacollo.

La Municipalidad de Andacollo había informado además sobre nevadas copiosas en la localidad y en las trazas cordilleranas. Frente a ese escenario, equipos y maquinaria pesada de la Dirección Provincial de Vialidad trabajaban en el despeje de la Ruta 43 y el retiro de nieve acumulada.

La Ruta 43 tenía uso obligatorio de cadenas

En el sector donde se produjo el despiste regía la indicación de portación obligatoria de cadenas para todo tipo de vehículos. Las autoridades recomendaban colocarlas especialmente en los sectores altos y en las curvas pronunciadas, según las condiciones de la calzada.

También se pedía reducir los viajes interurbanos mientras persistieran las condiciones adversas. Para quienes debían circular, las recomendaciones incluían disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas.

El temporal también había generado acumulación de nieve y barro en caminos vecinales y parajes de la zona. El escenario obligaba a extremar las precauciones para transitar por el norte neuquino.